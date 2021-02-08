Обычное повседневное копирование файлов в Windows (папок, архивов и другой цифровой информации), что в нём вообще можно оптимизировать и улучшать?
А вот давайте прямо сейчас и посмотрим на возможные варианты оптимизации, которые станут нам доступны с двумя маленькими и бесплатными компьютерными программами описанными в статье ниже:
- как на счёт заметного увеличения скорости копирования информации, особенно на другие физические носители (флешку или второй винчестер)?
- умеет система сопровождать копирование данных приятной музыкой (перестанет играть — завершено)?
- кстати, хоть какой-то звуковой сигнал о завершении процесса операционная система делает по умолчанию?
- стандартное средство даёт возможность выбора действия по завершении операции (выключить компьютер, перевести в режим сна…)?
- выбор периода сохранения истории операций пригодится?
- тестировать файлы на целостность после копирования Windows умеет?
Содержание:
Как улучшить копирование файлов в Windows
Давайте эти улучшения скучного стандартного процесса копирования файлов и сделаем сегодня.
Модернизировать стандартную, унылую процедуру будем двумя маленькими бесплатными программами TeraCopy и Instant Elevator Music.
Они работают в фоновом режиме, иначе говоря, не заметите их пока не начнёте что либо копировать.
Переходим от слов к делу…
Cкачать TeraCopy и Instant Elevator Music
Вот официальная ссылка на скачивание первого оптимизатора…
|Предназначение:
|Бесплатная программа для копирования файлов в ускоренном режиме
|Название программы:
|TeraCopy
|Производитель (автор):
|Code Sector
|Статус:
|Бесплатно
|Категория:
|Оптимизация
|Размер инсталлятора (архива):
|4.3 Мб
|Поддержка ОС:
|Windows XP,7,8,10
|Язык интерфейса:
|Английский, Русский…
|Безопасность:
|Вирусов нет
|Похожие программы:
|—
|Ссылка на инсталлятор/сайт:
|Скачать/Перейти
…и адрес увеселителя процесса под названием Instant Elevator Music (работает программа, как оказалось, только с Windows 7).
Сразу хотелось бы сказать, что с TeraCopy не заметите сокращения времени копирования файлов размером 1-5-10 Мб. Прирост в 10-20% заметен лишь когда будете дублировать большие данные. Так что в комментариях не мусорим.
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Программа для копирования файлов TeraCopy
Вот, собственно и всё — установили TeraCopy. Теперь она появится лишь при копировании файлов.
В принципе, можно кликнуть на кнопочку с тремя полосками и перейти в настройки программы…
Тут возможно выставить галку для подачи звука по завершении операции. Но предпочитаю использовать другую программу для этих целей (в ней можно регулировать громкость музыки или поменять стандартную мелодию на свою любимую).
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
Естественно, Вас просто разрывает узнать реальные цифры ускорения копирования файлов в Windows с этой программой — фильм размером в 1.4 Гб был скопирован с одного диска на другой, лично у меня, на 21 секунду быстрее.
Программа Instant Elevator Music
Поставите галочку — будет ярлык Instant Elevator Music на рабочем столе.
Запустилась программа и в трее появился её значок. Можно зайти в настройки кликнув ПРАВОЙ кнопкой мыши по нему.
Тут только установил галочку для автозапуска Instant Elevator Music вместе с системой. Остальное не трогал.
В этом окне регулируем громкость звука при копировании файлов и (или) добавляем свои композиции, нажав «Add» …
Понятия не имею, что тут делать можно. Методом научного тыка поэкспериментируйте (оставил всё, как есть).
Вот теперь копирование файлов в Windows максимально оптимизировано и улучшено.
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
До новых полезных компьютерных программ и интересных приложений для Андроид.
Уверенный пользователь трех домашних ПК с многолетним опытом, "компьютерщик" для всех родственников, соседей и знакомых, в течении 12-ти лет автор более тысячи обзоров интересных и полезных программ для компьютера на собственном софтовом блоге OptimaKomp.RU
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